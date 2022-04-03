الجيش العراقي يدمر مخبأ لداعش يحتوي مواد متفجرة في الانبار

2022/04/03 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

اكدت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، تدمير مخبأ لعناصر تنظيم داعش يحتوي مواد متفجرة في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "كثفت قطعاتنا الأمنية من جهودها الاستخبارية مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث تمكنت قوة من اللواء 19 بالجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من الوصول الى مخبأ لعصابات داعش الإرهابية في إحدى الهياكل جنوب قاطع المسؤولية في منطقة الضبعة ضمن محافظة الأنبار".

وأوضحت أنه "تم العثور بداخله على 10 قنابر هاون عيار 82 ملم و10مساطر تفجير مع قداحة و5 حاويات عتاد عيار 14.5 ملم".

وأكدت أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتفجيرها دون حادث يذكر".

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