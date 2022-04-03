"هناك أخرى كثيرة".. أوكرانيا تنتشل 410 جثث لمدنيين قرب العاصمة

2022/04/03 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثث تعود إلى 410 مدنيين في أراض في منطقة كييف، استعادتها القوات الأوكرانية أخيرا من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا، إيرينا فينيديكتوفا، الأحد.

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