صورة: وقوع انفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة

2022/04/03 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الأحد، بوقوع انفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة.وقال المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز” إن “انفجارا وقع داخل محطة للغاز في الفلوجة، نتيجة خطأ أثناء عمليات تفريغ الغاز”، مؤكداً أن “الانفجار اسفر عن اصابة شخص كحصيلة أولية”.وأضاف المصدر أن “فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق الذي نجم […]

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