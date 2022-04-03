طهران: نحن قريبون من إبرام الاتفاق النووي والكرة في ملعب واشنطن

2022/04/03 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن بلاده باتت قريبة من إبرام الاتفاق النووي، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب واشنطن التي استلمت جميع مقترحات طهران عبر وساطة أوروبية.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد اللهيان والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد.وقال وزير الخارجية الإيراني “نحن […]

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