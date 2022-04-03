مركز الإعلام الرقمي يوجه دعوة حول الدراما والبرامج غير الهادفة

2022/04/03 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد وبصورةٍ واضحة في الآونة الاخيرة العديد من البرامج التلفزيونية التي تتسم بـ”التفاهة” و نشر “الثقافة السلبية”.

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