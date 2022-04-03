الأردن يعلن إطلاق برنامج تشغيل لمواجهة البطالة.. وخبير يعلق

2022/04/03 | 22:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، عن برنامج تشغيل وطني جديد للمتعطّلين عن العمل، من المتوقع أن يستهدف نحو 60 ألف شخص بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن موازنة مخصصة له بقيمة 80 مليون دينار أردني، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ف

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