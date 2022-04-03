2022/04/03 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بتسجيل أربع إصابات بانفجار محطة الغاز في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة اسفر عن اصابة شرطي وثلاثة مدنيين بجروح".

وأضاف المصدر أن "النيران التهمت كرفانات قيد الانشاء منامات للنجدة".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الأحد، بوقوع بانفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة بمحافظة الانبار.

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