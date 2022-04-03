انفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة

2022/04/03 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بوقوع بانفجار داخل محطة للغاز في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع مساء اليوم داخل محطة للغاز في مدينة الفلوجة اسفر عن اصابة مدني بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث الحريق الذي اندلع داخل المحطة اثناء عمليات تفريغ للغاز".

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