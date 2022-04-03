2022/04/03 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ كشفت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن وجود أنباء بإيقاف توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار بقرار من أحزاب الديمقراطي والاتحاد والتغيير.وكتبت عبد الواحد تغريدة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، “مصادر داخل وزارة المالية في الاقليم تؤكد على انه بقرار من احزاب الديمقراطي والاتحاد والتغيير تم ايقاف توزيع […]

ظهرت المقالة بشرى غير سارة لموظفي الإقليم..



تكشفها سروة عبد الواحد أولاً على ايرث نيوز.

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