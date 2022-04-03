2022/04/03 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IRc8MFEc-nY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي حي الأطباء بالكرخ يشكون حفر الشوارع عشوائياً | تقرير عباس ناعم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهالي حي الأطباء بالكرخ يشكون حفر الشوارع عشوائياً | تقرير عباس ناعم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).