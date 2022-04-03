ببطارية تعمل 30 ساعة.. سماعات لاسلكية رخيصة تطلق قريبا في السوق

2022/04/03 | 22:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت Bullets Wireless Z2على منفذ USB-C للشحن.ص

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