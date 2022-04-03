2022/04/03 | 22:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أن الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية.وقال زيدان في برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية لم تخالف الدستور في قراراتها وهي حريصة على تطبيقه".يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى: الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى: الدستور يحتاج إلى تعديل بالفقرات الخاصة بالسلطة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).