تقرير البرلمان بيد المحكمة الاتحادية.. نائب يكشف عن دعوى دستورية جديدة في العراق

2022/04/03 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية سيكون لها دور في تقرير مصير مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ربما يستفيد من هذه الأزمة السياسية في تصحيح اوضاعه الدستورية والقانونية حيث سيكون للمحكمة الاتحادية دور في تقرير مصير مجلس النواب والعملية السياسية".

وحول امكانية حل مجلس النواب، أكد خشان أن "الظروف الحالية غير مناسبة بسبب عجز المفوضية عن اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً لذلك ممكن ان يكون هذا سبباً لمراجعة اداء المفوضية وطريقة عملها وتنظيمها".

وأضاف، انه "في حال لم تلتزم الكتل السياسية في اعادة البناء الدستوري بشكل سليم فإن العراق سيعاني من ازمة سياسية في كل دورة".

وكشف خشان عن "عزمه على اقامة دعاوى لدى المحكمة الاتحادية ممكن تكون نتائجها تصحيحاً للعملية السياسية على اساس الدستور".

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