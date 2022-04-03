القضاء يبت بدستورية الثلث المعطل

2022/04/03 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بت مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بدستورية الثلث المعطل في البرلمان العراقي.

وقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "مصطلح الثلث الضامن أو المعطل لا يوجد له نص في الدستور".

وأضاف زيدان، أن "القضاء لا يميل لجهة سياسية على حساب جهة أخرى".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية اجتهدت باستمرار رئيس الجمهورية بمنصبه لأن هذه الحالة لا تنطبق على النص الدستوري الخاص بخلو المنصب".

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