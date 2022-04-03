قائد عمليان ميسان يكشف لـ السومرية حقيقة ما حدث بالعمارة

2022/04/03 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قائد عمليان ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، الأحد، مقتل رجل دين في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقال الزيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحادث الذي وقع في مدينة العمارة جنائي وليس المقتول رجل دين".ودعا الزيدي وسائل الاعلام الى "عدم نشر معلومات غير حقيقية".وكانت وسائل اعلام افادت اليوم الاحد، بمقتل رجل دين بهجوم مسلح في مدينة العمارة محافظة ميسان.

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