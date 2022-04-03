عودة الفرع للأصل ... قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ! - محمد ناجي

2022/04/03 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_ناجي الرئيس بيبيلوف : أوسيتيا الجنوبية تتخذ خطوات قانونية قريباً للانضمام إلى روسيا ترجمة : محمد ناجيموسكو ، 30 مارس / تاس / قال رئيس أوسيتيا الجنوبية ، أناتولي بيبيلوف ، إن أوسيتيا الجنوبية ستتخذ خطوات قانونية للانضمام إلى الاتحاد الروسي في المستقبل القريب ."أعتقد أن التوحيد مع روسيا هو هدفنا الاستراتيجي .



هذا هو طريقنا وطموح شعبنا .



يجب أن نمضي قدماً على هذا الطريق .



سيتم اتخاذ ال ......





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