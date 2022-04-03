سناب شات يتيح ميزة جديدة في تطبيقه

2022/04/03 | 23:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعمل “سناب شات” على تسهيل مشاركة مقاطع فيديو “يوتيوب” في اللقطة أو القصة، مما يتيح لك تجاوز عملية نسخ الفيديو ولصقه وإرفاقه كرابط (عبر Android Police)، الميزة متوفرة على كل من Android وiOS.والآن كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى YouTube، والضغط على زر “مشاركة”، ثم تحديد “Snapchat”، سيتم فتح Snapchat ، […]

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