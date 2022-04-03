2022/04/03 | 23:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل..احتراق محطة وقود في الفلوجة والدفاع المدني يسيطر ويسجل 4 اصابات بشرية .================= نجحت فرق الدفاع المدني بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كابينة تزود بوقود الغاز وكرفانات عدد 2 متخذة من قبل افراد الحماية داخل محطة الفلوجة الاهلية لتعبئة غاز العجلات في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار .حيث […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني يخمد حريق محطة وقود الفلوجة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريق محطة وقود الفلوجة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريق محطة وقود الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).