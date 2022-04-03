الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن أكثر من ألف سجين

2022/04/03 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عفوا رئاسيا عن أكثر من ألف سجين بمناسبة حلول شهر رمضان.وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وطبقا للدستور… وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 02 رمضان 1443 هـ، الموافق 03 أبريل 2022، مرسوما رئاسيا، يقضي بالعفو […]

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