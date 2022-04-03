الدفاع المدني يخمد حريق محطة الفلوجة لتعبئة الغاز ويسجل 4 إصابات

2022/04/03 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق محطة الفلوجة لتعبئة الغاز، فيما سجلت 4 إصابات.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كابينة تزود بوقود الغاز وكرفانات عدد 2 متخذة من قبل افراد الحماية داخل محطة الفلوجة الاهلية لتعبئة غاز العجلات في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار" .وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني اخلت أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام وطوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى خزانات المحطة الرئيسية وانهت الحريق وفتحت تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر" .

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