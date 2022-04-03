ائتلاف المالكي يحدد شكل حكومة العراق التي يريدها - عاجل

2022/04/03 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو في ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، عن اهم مايريده ائتلافه في شكل الحكومة المقبلة من ناحية التعامل الخارجي .

وقال عضو الائتلاف فاضل موات لـ(بغداد اليوم)، اننا "نسعى ومع بقية الشركاء الى ان يتم اختيار حكومة تلبي داخليا احتياجات المواطنين ".

وأضاف "ونريد لهذه الحكومة ان تتعامل خارجيا مع جميع دول العالم الجوار والاقليم والدول العظمى باسثناء الكيان الصهيوني ، وان شكل هذا التعامل يجب ان يعتمد على التعامل بالمثل ومصلحة العراق اولا".

وتابع موات" لابد ايضا من التركيز على شخصية ووطنية وزير الخارجية الجديد".

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