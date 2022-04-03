لماذا توقف توزيع رواتب موظفي كردستان لشهر آذار.. سروة عبد الواحد تفجر مفاجأة خطيرة

2022/04/03 | 23:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان، سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، مفاجأة حول اسباب عدم توزيع رواتب موظفي اقليم كردستان.

وقالت عبد الواحد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مصادر داخل وزارة المالية في الاقليم تؤكد على انه بقرار من الاحزاب الديمقراطي والاتحاد والتغيير تم ايقاف توزيع رواتب الموظفين لشهر آذار".

وأضافت، أن "حكومة الاقليم هي الافشل شهدها الاقليم خلال 30 عاما".

وتابعت عبد الواحد مخطابة تلك الأحزاب: "اتركوا الحكم لغيركم فانكم اثبتم الفشل بجدارة وامتياز ماذا تنتظرون"، مشيرة الى ان "احزاب السلطة متشابهة".

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