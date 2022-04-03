العمل تنفي فتح باب التقديم على منحة الطوارئ وتحذر

2022/04/03 | 23:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، فتح باب التقديم على منحة الطوارئ.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنفي فتح باب التقديم على منحة الطوارئ وتحذر من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها او صفة وكيل وزارة العمل وتنشر […]

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