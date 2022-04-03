منظمة: مصرع نحو 100 مهاجر في البحر المتوسط

2022/04/03 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي نحو 100 مهاجر حتفهم في المياه الدولية بعد مغادرتهم ليبيا على متن قارب مكتظ، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية ومسؤول في الأمم المتحدة.

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