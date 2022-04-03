قائد عمليات ميسان يكشف لـ السومرية حقيقة ما حدث بالعمارة

2022/04/03 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد الزبيدي، الأحد، مقتل رجل دين في مدينة العمارة.

وقال الزيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحادث الذي وقع في مدينة العمارة جنائي وليس المقتول رجل دين".ودعا الزيدي وسائل الاعلام الى "عدم نشر معلومات غير حقيقية".وكانت وسائل اعلام افادت اليوم الاحد، بمقتل رجل دين بهجوم مسلح في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

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