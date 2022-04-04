كيف تبدو العاصمة الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية؟

2022/04/03 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت شبكة CNN الأجواء في العاصمة الأوكرانية كييف بعد انسحاب القوات الروسية، والتقرير التالي يوضح كيف أصبحت كييف.

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