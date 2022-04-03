70% من أصحاب المواشي باعوا اغنامهم.. الجفاف يضرب الثروة الحيوانية بديالى

2022/04/03 | 23:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى أصدر الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، اول تقرير ميداني عن الثروة الحيواني في ديالى بعد مرور 13 شهرا على الجفاف، مبينا ان 70% من أصحاب المواشي باعوها.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الاتحاد اجرى تقييم ميداني للثروة الحيوانية في اغلب مناطق ديالى للوقوف على حجم الاضرار بسبب موجة الجفاف الحادة التي تضرب المحافظة منذ 13 شهرا متتالية".

واضاف التميمي، ان "الوضع يقترب من الكارثة خاصة وان اكثر من 70% من الثروة الحيوانية خاصة الاغنام والماشية تم بيعها من قبل اصحابها لتفادي نفوقها خاصة مع عدم القدرة الى تامين مياه الشرب لها ناهيك عن ارتفاع غير مسبوق في الاعلاف وانعدام اي الدعم الحكومي".

واشار الى ان "حرمان ديالى من 3 مواسم زراعية قاد اغلب الفلاحين الى مرحلة الفقر ما دفعهم لبيع ما لديهم لتامين قوت عوائلهم وشراء المواد الغذائية خاصة وان مطالبنا في تامين تعويضات لهم لم تجد اذان صاغية لها في بغداد رغم خطورة الموقف".

وأوضح ان "ثروة ديالى الحيوانية ربما نفقدها بشكل كامل اذا ما استمرت ازمة الجفاف الحادة".

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