أوكرانيا.. قتلى وجرحى بقصف روسي على خاركيف

2022/04/03 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل سبعة اشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي، الأحد، طاول حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة المحلية.

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