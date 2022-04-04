2022/04/04 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاصحة لانباء وفاة الدكتور اياد علاوي هو يعاني من وجود حصوه في المرارة وحالته الصحية مستقرة والحمدلله سرمد النعيمي المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

ظهرت المقالة مكتبه يصدر بيانا مقتضباً حول أنباء وفاة إياد علاوي أولاً على ايرث نيوز.

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