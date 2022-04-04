المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....19 - محمد الحنفي

2022/04/04 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....10ونحن في تناولنا لمقاربة الجواب على الأسئلة، في تسلسلها، الواردة في سياق السؤال الأساس، نستطيع أن نتناول مقاربة الأجوبة، بدون التنصيص على الأسئلة، في تسلسلها.وانطلاقا من المعطى أعلاه، فإن الفصل التام، إلى درجة التناقض، بين النظرية، والممارسة، لا يكون إلا نسبيا، والنسبي، ليس هو المطلق.



وقولنا بالفصل التام بين النظرية، والممارسة، لا ينفي قيام علاقة معينة، غير ......





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