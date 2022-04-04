2022/04/04 | 00:14 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الزاملي يوجه بسحب إعمام صادر من الأمانة العامة للبرلمان..



ويهدد بالقضاء أولاً على ايرث نيوز.

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