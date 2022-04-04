إنتر يهزم يوفنتوس ويشعل سباق الكالتشيو

2022/04/04 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتزع إنتر ميلان فوزا بشق الأنفس من أمام مضيفه يوفنتوس، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بمعقل اليوفي بأليانز ستاديوم، في قمة لقاءات الأسبوع 31 من الدوري الإيطالي.أحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد لصالح النيراتزوري، من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المتصدر ميلان ونابولي برصيد 66 نقطة لكل منهما، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة بالمركز الرابع.

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