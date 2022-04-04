ليتوانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن وقف واردات الغاز الروسي

2022/04/04 | 00:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ليتوانيا أنها أوقفت واردات الغاز الروسي، وقالت إنها أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا القرار.

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