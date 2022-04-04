ما حقيقة وفاة رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي؟ - عاجل

2022/04/04 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف العراقية، اياد علاوي، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن وفاة علاوي.

وذكر بيان للمكتب، تلقته (بغداد اليوم): "لاصحة لانباء وفاة اياد علاوي".

وأضاف، أنه "يعاني من وجود حصوة في المرارة وحالته الصحية مستقرة والحمدلله".

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