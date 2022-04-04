برشلونة يتغلب على اشبيلية ويعتلي وصافة الدوري الاسباني

2022/04/04 | 00:22 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق برشلونة فوزا مهما على فريق اشبيلية بهدف نظيف جاء عن طريق النجم الشاب بيدري غونزالس.

سجل بيدري هدف الفوز الوحيد في الدقيقة ال٧٢ من عمر اللقاء بصناعة عثمان ديمبلي بهذا الفوز اعتلى برشلونة وصافة جدول الترتيب خلف ريال مدريد المتصدر و بفارق ١٢ نقطة عنه مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الكتلوني

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