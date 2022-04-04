بنود مظلومة في الموازنات

2022/04/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أسمع‭ ‬دائماً‭ ‬من‭ ‬الادباء‭ ‬والفنانين،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المسرح‭ ‬والتشكيل‭ ‬والسينما‭ ‬والموسيقى‭ ‬عن‭ ‬حكايات‭ ‬ومواقف‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬المحافظات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عيناً‭ ‬لا‭ ‬تنضب‭ ‬في‭ ‬توريد‭ ‬المواهب‭ ‬الى‭ ‬الساحة‭ ‬الثقافية‭.‬كما‭ ‬تصلني‭ ‬احاديث‭ ‬عن‭ ‬استحواذات‭ ‬حزبية‭ ‬اقطاعية‭ ‬لحصص‭ ‬الادب‭ ‬والفن‭ ‬والثقافة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬ ‭ ‬ويقولون‭ ‬انَّ‭ ‬كثيراً‭ […]

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