عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬الجيش‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬السلطة‭ ‬والانتخابات‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاتفاق‭ ‬

2022/04/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع‭ ‬الأحزاب‭ ‬السودانية‭ ‬إعلان‭ ‬الوحدة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بالقاهرة القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة أكد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬للزمان‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬بقصر‭ ‬القبة‭ ‬بحضور‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬ليست‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاتفاق‭ ‬فأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سبيل‭ ‬سوى‭ ‬الانتخابات‭ […]

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