2022/04/04 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقيع الأحزاب السودانية إعلان الوحدة التنسيقية بالقاهرة القاهرة -مصطفى عمارة أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للزمان خلال المؤتمر الذي عقده بقصر القبة بحضور جريدة الزمان وعدد من الصحف المصرية والعربية أن الجيش ليست لديه نية للسيطرة على السلطة وأنه في حال تعثر الاتفاق فأنه لن يكون هناك سبيل سوى الانتخابات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الفتاح البرهان لـ (الزمان): الجيش لا يريد السلطة والانتخابات البديل في حال تعثر الاتفاق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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