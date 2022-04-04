أوكرانيا:11 رئيس بلدية خطفتهم القوات الروسية

2022/04/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬إيرينا‭ ‬فيريشوك‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬11‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬ومسؤولا‭ ‬حكوميا‭ ‬محليا‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬محتجزين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خطفتهم‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭.‬‮ ‬ وقالت‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬‮«‬تلغرام‮»‬،‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬هناك‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬كييف‭ ‬وخيرسون‭ ‬وخاركيف‭ ‬وزابوروجيا‭ ‬وميكولايف‭ ‬ودونيتسك‭ ‬في‭ ‬الأسر‮»‬‭.‬‮ ‬ […]

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