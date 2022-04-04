2022/04/04 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كييف -(أ ف ب) – أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك الأحد، أن 11 رئيس بلدية ومسؤولا حكوميا محليا ما زالوا محتجزين بعد أن خطفتهم القوات الروسية. وقالت في مقطع فيديو نُشر على حسابها على «تلغرام»، «حتى اليوم، هناك 11 من مسؤولي المجتمع المحلي في مناطق كييف وخيرسون وخاركيف وزابوروجيا وميكولايف ودونيتسك في الأسر». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا:11 رئيس بلدية خطفتهم القوات الروسية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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