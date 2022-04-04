مشاهدات مليونية لغرة برامج الشرقية والبزاز يكرم عائلة صابرة في بغداد

2022/04/04 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬ندى‭ ‬شوكت حقق‭ ‬ابرز‭ ‬برامج‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬الموسوم،‭ ‬على‭ ‬نياتكم‭ ‬ترزقون،‭ ‬اعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاهدة‭ ‬مليونية‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الرمضانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للقناة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الانتشار‭ ‬والمشاهدات‭ ‬والمصداقية‭.‬فقد‭ ‬ منح‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬في‭ ‬اولى‭ ‬ليالي‭ ‬الشهر‭ ‬الفضيل‭ ‬عائلة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الاعظمية‭ ‬ببغداد،‭ ‬اعانة‭ ‬قدرها‭ ‬50‭ […]

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