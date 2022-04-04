2022/04/04 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nwjlaJI_JaE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأحزاب تخيّط الموازنة على مقاسها تفاصيل خطيرة يكشفها مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الصفار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأحزاب تخيّط الموازنة على مقاسها تفاصيل خطيرة يكشفها مقرر اللجنة المالية السابق أحمد الصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).