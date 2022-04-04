العاهل الأردني يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إسرائيل

2022/04/04 | 00:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على "أهمية إيجاد تهدئة شاملة تمنع أي توتر أو تصعيد في الأراضي الفلسطينية"، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد.

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