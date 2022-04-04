2022/04/04 | 00:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طرح القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاثنين، اسباب تمادي تركيا وتوغلها في عمق الاراضي العراقية.

وقال الرديني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "القصف التركي للاراضي العراقي لاينتهي وهو مستمر للاسف", مؤكدا "عدم قدرة حكومة كردستان على مواجهة حزب العمال الكردستاني بالاضافة الى عدم قدرة الحكومة الاتحادية على مواجهة تركيا خاصة وأن هناك اتفاقية سابقة تتيح لقواتها التوغل لمسافة محددة لتعقب مقاتلي حزب العمال لكن تركيا تمادت كثيرة وكان المحدد 5كم والان وصل الى 200كم في العمق بل اصحبت هناك قواعد عسكرية في سنجار وبعشيقة".

وأضاف أنه "رغم التمادي التركي والقصف المتكرر لا يتم التصدي, لا سياسيا ولا حتى اعلاميا وكان الموضوع مباح للاتراك" مؤكدا أن "ما يحدث خرق للسيادة الوطنية".

ودعا إلى "ضرورة ان يكون هناك موقف وطني شامل لما يحدث".

وأشار الى أن "القصف له تداعيات سلبية على حياة المدنيين خاصة القرى والارياف ونرى حجم الاضرار والخسائر المادية والبشرية بين فترة واخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالنصر يطرح اسباب " تمادي تركيا" ويؤكد: التوغل تجاوز 200كم في العمق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالنصر يطرح اسباب " تمادي تركيا" ويؤكد: التوغل تجاوز 200كم في العمق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).