2022/04/04 | 01:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت بغداد اليوم الاثنين، حوادث أمنية في مناطق مختلفة من العامة.وقال مصدر أمني لـ “ايرث نيوز” إن “مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، قاموا بتسليب شخص مبلغ قدره 18 مليون دينار عراقي تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار، ضمن منطقة الرشاد”.وفي حادث منفصل، أقدم مسلحون مجهولون على سرقة مبلغ 5 ملايين دينار من […]

ظهرت المقالة بغداد: سرقة 18 مليون دينار من مواطن تحت التهديد..



وسطو مسلح يطال أحد المنازل أولاً على ايرث نيوز.

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