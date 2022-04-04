خالد بن سلمان لمجلس الوزراء اليمني: السعودية تدعم الهدنة

2022/04/04 | 01:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، حرص التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن "على إحلال الأمن والسلام".

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