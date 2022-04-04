2022/04/04 | 01:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UaIdB8A1KkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد المنتصف | ضيف الحلقة وزير الكهرباء الاسبق لؤي الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).