2022/04/04 | 01:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bbZ9yFQcbfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : مقال السيد فائق زيدان بشأن حل البرلمان أصاب قلب الحقيقة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمير الدعمي : مقال السيد فائق زيدان بشأن حل البرلمان أصاب قلب الحقيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).