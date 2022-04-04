اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس

2022/04/04 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة في القدس الشرقية، مساء الأحد، ما أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص واعتقال 10 آخرين، بحسب ما أفادت الشرطة ومسعفون.

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