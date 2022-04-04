مبابي يقود سان جيرمان لسحق لوريان بخماسية

2022/04/04 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقدم كيليان مبابي أداء مذهلا، حيث أحرز هدفين وصنع ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، لسحق ضيفه لوريان 5-1، الأحد.وفي مباراة هز فيها ليونيل ميسي الشباك وأحرز نيمار هدفين قدم ثلاثي الهجوم أداء رائعا على النقيض مما حدث في الهزيمة المخيبة 3-صفر في موناكو الشهر الماضي.ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة من 30 مباراة متقدما بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب والذي تغلب 4-2 على مضيفه سانت إيتيين المتعثر في وقت سابق.

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