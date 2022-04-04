صدمت العالم.. مشاهد مروعة في بوتشا تعكس

2022/04/04 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفن أكثر من 100 مدني في مقابر جماعية في ضاحية كييف بعد انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي وهي واحدة من عدة مناطق يقول مسؤولون أوكرانيون وهيئات مراقبة حقوقية مستقلة إنهم يكشفون فيها عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال.

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