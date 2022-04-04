الطائرات المسيرة في أوكرانيا.. توجيه النيران وتوثيق الحرب من السماء

2022/04/04 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلقطة مصورة من طائرة بدون طيار مصممة للاستهلاك التجاري، يظهر جنود روس يطلقون النار على مدني خرج من سيارته ويداه مرفوعتان في الهواء، وهو ما يكشف حجم الانتهاكات الروسية.

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